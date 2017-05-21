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Бойцы якудза похвастались татуировками на уличном фестивалеБойцы якудза похвастались татуировками на уличном фестивале

NASA представило спутниковый обзор оползня в Узгене — фото из космоса

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427197-ru.html

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21 мая 2017, 10:13       Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии оползня в селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области, которое отследило на своем спутнике.
Landslide in Southern Kyrgyzstan https://t.co/TLvfmqvW4O #NASA pic.twitter.com/0sr2yCWxBP
- NASA Earth (@NASAEarth) 19 мая 2017 г. ​Агентство представило две фотографии: за неделю до события и непосредственно после схода земляной массы, обрушившейся на 45 жилых домов и 3 социальных объекта.
"11 мая устройство Operational Land Imager (OLI) на спутнике Landsat 8 зафиксировало последствия оползня в селе Курбу-Таш Узгенского района. Как видно на новых кадрах, почва коричневая. Для сравнения, на левой стороне изображен тот самый участок, отснятый 25 апреля этого года", - говорится в отчете NASA.
В селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области сход оползня был зафиксирован три раза. В первый раз 1 мая, когда он накрыл 11 домов. Через четыре дня еще один. Тогда оползень сполз на 30 домов и 35 опор линий электропередачи. Последний раз катаклизм случился 11 мая - накрыло 45 жилых домов и 3 социальных объекта.
Согласно данным МЧС, объем земляной массы составил около 2,8 миллиона кубических метров.

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