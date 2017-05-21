NASA представило спутниковый обзор оползня в Узгене — фото из космоса

21 мая 2017, 10:13 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии оползня в селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области, которое отследило на своем спутнике.

Landslide in Southern Kyrgyzstan https://t.co/TLvfmqvW4O #NASA pic.twitter.com/0sr2yCWxBP

- NASA Earth (@NASAEarth) 19 мая 2017 г. ​Агентство представило две фотографии: за неделю до события и непосредственно после схода земляной массы, обрушившейся на 45 жилых домов и 3 социальных объекта.

"11 мая устройство Operational Land Imager (OLI) на спутнике Landsat 8 зафиксировало последствия оползня в селе Курбу-Таш Узгенского района. Как видно на новых кадрах, почва коричневая. Для сравнения, на левой стороне изображен тот самый участок, отснятый 25 апреля этого года", - говорится в отчете NASA.

В селе Курбу-Таш Узгенского района Ошской области сход оползня был зафиксирован три раза. В первый раз 1 мая, когда он накрыл 11 домов. Через четыре дня еще один. Тогда оползень сполз на 30 домов и 35 опор линий электропередачи. Последний раз катаклизм случился 11 мая - накрыло 45 жилых домов и 3 социальных объекта.

Согласно данным МЧС, объем земляной массы составил около 2,8 миллиона кубических метров.