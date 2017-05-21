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В КНДР опубликовали видео с "организатором покушения" на Ким Чен Ына

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360187_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427196-ru.html

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21 мая 2017, 9:45       Комментарии

На северокорейском пропагандистском сайте Uriminzokkiri опубликован ролик, в котором, по версии автора, показан гражданин КНДР, готовивший покушение на лидера страны Ким Чен Ына.
На кадрах демонстрируется мужчина по имени Ким Сон Ир. По его словам, он был одурачен вражеской пропагандой против республики, и его вовлекли в "ужасное преступление" спецслужбы Южной Кореи и США. Также показаны планшетный компьютер и смартфон южнокорейской компании Samsung - с их помощью, предположительно, велась переписка с разведкой Республики Корея.
О том, что в КНДР заслали убийцу, Пхеньян сообщил 5 мая. Как следует из текста, распространенного Министерством безопасности КНДР, первоначально планировалось, что во время одного из массовых мероприятий мужчина приведет в действие взрывное устройство, в результате чего погибнут северокорейские руководители. Однако позже планы якобы изменились: ликвидацию Ким Чен Ына было решено провести с использованием высокотоксичного биохимического вещества.
Сообщается, что агенту было передано 20 тысяч долларов и средства спутниковой связи. В августе 2016-го ему было поручено провести сбор информации о местах проведения массовых мероприятий, на которых будет присутствовать Ким Чен Ын. Для подкупа сообщников шпиону передали еще 100 тысяч долларов, а также подробные инструкции по совершению нападения.
Как был выявлен и обезврежен вероятный убийца северокорейского лидера, не уточняется.

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