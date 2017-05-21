Бойцы якудза похвастались татуировками на уличном фестивале

21 мая 2017, 10:04 Комментарии

Сотни членов японской мафии якудза собрались в токийском районе Тайто на синтоистский фестиваль Сандзя-мацури. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Мафиози оголили торсы, чтобы продемонстрировать друг другу и окружающим свои необычные татуировки. Многие держали на плечах переносные деревянные алтари, чтобы приманить удачу для всех посетителей фестиваля.

Татуировки якудза имеют символическое значение. Люди с рисунками на коже в Японии часто подвергаются остракизму - например, им на протяжении многих лет отказывают в обслуживании в общественных банях и онсэнах (горячих источниках).