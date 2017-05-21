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Бойцы якудза похвастались татуировками на уличном фестивале

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360188_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427195-ru.html

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Фильм кыргызского подростка покажут на кинофестивале в Канаде

21 мая 2017, 10:04       Комментарии

Сотни членов японской мафии якудза собрались в токийском районе Тайто на синтоистский фестиваль Сандзя-мацури. Кадры с места событий публикует Ruptly.
Мафиози оголили торсы, чтобы продемонстрировать друг другу и окружающим свои необычные татуировки. Многие держали на плечах переносные деревянные алтари, чтобы приманить удачу для всех посетителей фестиваля.
Татуировки якудза имеют символическое значение. Люди с рисунками на коже в Японии часто подвергаются остракизму - например, им на протяжении многих лет отказывают в обслуживании в общественных банях и онсэнах (горячих источниках).

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