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В каких районах Бишкека и Чуйской области 22 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427194-ru.html

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21 мая 2017, 9:37       Комментарии

22 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 6:00 до 17:00:
– жилмассив "Келечек" (северо-западная часть), "Эне-Сай" (восточная часть), "Дордой-2", "Мурас-Ордо".
С 8:00 до 17:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Веселой, проспектом Жибек Жолу).
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Канчоро, Сыргак, Бакай-Ата, Анар)
С 12:00 до 16:00:
– улицы Горького, Дружбы.
С 11:00 до 16:00:
– жилмассив "Учкун-2".
С 15:00 до 17:00:
– жилмассив "Учкун" (улицы Путейная, Кайынды, Мин-Булак, Огонбаева).
С 9:00 до 13:00:
– микрорайон "Тунгуч", №№ 1-4, 12, 15, 17, 19.
С 10:00 до 17:00:
– улица Московская, 121.
С 9:00 до 18:00:
– улицы Волковой, № 147, Чуй, Уметалиева, Тулебердиева, Можайского, Боталиева, Молодой Гвардии, Кызыл-Кийская, Фере, Фучика, Коммунаров, Березовая, Чехова, Панфилова, Горького, переулки Пензенский, Ижевский, проспект Жибек Жолу, ж/м "Ала-Тоо-1" (улицы Беш-Терек, Кызыл-Талаа), "Арча-Бешик" (улица Жайыл батыра).
В Чуйской области с 6:00 до 17:00:
– села Озерное, Мраморное, Рассвет, Лесхоз, ж/м "Тендик", "МТФ-2";
С 9:00 до 17:00:
– села Виноградное, Полевое, Прибойное, Лебединовка (улицы Чуйская, Тянь-Шаньская, Колхозная, Токмокская, Луганская, Северная, Чапаева, Кирова, Школьная, Мичурина, Нарынская, Боконбаева, проспект Ленина, Победы, переулок Кузнечный), Аламудун (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, 1 Мая, Пионерская, Заводской тупик), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Колхозная, Пионерская, Первомайская, Шевченко, Крупской, Северная), Ак-Кашат.

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