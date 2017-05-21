Торага ЖК посетил строящиеся соцобъекты в г. Ош

21 мая 2017, 9:19 Комментарии

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков посетил ряд социальных объектов в городе Ош

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 20 мая посетил ряд социальных объектов в городе Ош.

В ходе поездки он ознакомился со строительством общеобразовательной школы на 720 мест на территории средней школы №20 по улице Урицкого, а также посетил строительство современного больничного комплекса на 150 коек в микрорайоне Ак-Тилек.

Мэр г. Ош Айтмамат Кадырбаев подчеркнул, что строительство школы необходимо завершить в назначенное время, поскольку в городе вопрос с обеспечением общеобразовательных учреждений является актуальным. В данное время около 2 тыс.учащихся нуждаются в данной школе.

Строительство соцобъекта началось еще в 2013 году. Однако, в последующем он стал долгостроем. Общая сметная стоимость составляет 243 млн. 973 тыс.сомов и финансируется с республиканского бюджета.

Торага отметил, что будет дано протокольное поручение об ускоренном выделении денежных средств для завершения здания.

В рамках ознакомления со строительством больничного комплекса на 150 коек Чыныбай Турсунбеков отметил качество производимых работ.

Современный больничный комплекс на 150 коек, строящийся при финансировании Китая будет состоять их трех корпусов, которые будут соединены общей галереей. Кроме того, больницу обеспечат необходимой медицинской техникой, автопарком скорой помощи, и будет обслуживать население всего южного региона. Общая площадь строительства составляет 23 500 квадратных метров. Работы планируются завершить в третьем квартале 2018 года. Сметная стоимость строительства объекта – 25 млн.долларов США.