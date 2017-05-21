Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека и Чуйской области 22 мая отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 22 мая отключат электричество"Энекем" — Атамбаев исполнил новую песню"Энекем" — Атамбаев исполнил новую песню

Хоуситы заявили об уничтожении истребителя F-15 саудовской коалиции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360186_ho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427192-ru.html

Похожие новости

США и Саудовская Аравия объявили об оружейной сделке на 110 млрд долларов

Два истребителя сопровождали лайнер после инцидента на борту

В суде по делу сторонников Жапарова адвокаты заявили отвод судье

Суд по делу сторонников Жапарова: Адвокаты заявили отвод судье

Патрушев заявил о росте транзита наркотиков через Центральную Азию

21 мая 2017, 9:29       Комментарии

Йеменские повстанцы-хоуситы заявили, что их силам ПВО удалось сбить истребитель F-15 коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Manar.
По словам йеменских источников, самолет был сбит в районе саудовского города Наджран, находящегося у границы с Йеменом. Самолет намеревался атаковать повстанческие формирования, находящиеся в городе Саада.
Ранее, 24 февраля, в Наджране был сбит самолет F-16, а за два месяца до этого, 29 декабря 2016 года, там же был сбит вертолет Apache, напоминает телеканал.
В Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается боевое крыло хоуситов - шиитское движение "Ансар Аллах" - и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Они контролируют столицу страны, Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум