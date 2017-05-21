"Энекем" — Атамбаев исполнил новую песню

21 мая 2017, 9:21 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. В Интернете появился видеоклип на новую песню президента Алмазбека Атамбаева под названием "Энекем", посвященную маме.

В клипе использованы кадры с малой родины Атамбаева - села Арашан Чуйской области. В Кыргызстане в воскресенье отмечается День матери.

Видеоролик опубликован на странице пользователя Toptash в Youtube.

Это уже шестая песня главы государства, обнародованная в Интернете. Ранее он записал четыре композиции - "Я не могу без тебя жить", "Судьбе назло", "Мне не страшно умирать", "Нелепые слова" и "Кыргызстаным".