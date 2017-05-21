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"Энекем" — Атамбаев исполнил новую песню

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427191-ru.html

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21 мая 2017, 9:21       Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. В Интернете появился видеоклип на новую песню президента Алмазбека Атамбаева под названием "Энекем", посвященную маме.
В клипе использованы кадры с малой родины Атамбаева - села Арашан Чуйской области. В Кыргызстане в воскресенье отмечается День матери.
Видеоролик опубликован на странице пользователя Toptash в Youtube.
Это уже шестая песня главы государства, обнародованная в Интернете. Ранее он записал четыре композиции - "Я не могу без тебя жить", "Судьбе назло", "Мне не страшно умирать", "Нелепые слова" и "Кыргызстаным".

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