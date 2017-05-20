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Trend: Ашхабад и Ташкент обсудили ситуацию в Афганистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-ash...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427187-ru.html

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20 мая 2017, 23:38       Комментарии

Trend: Урегулирование ситуации в Афганистане стало отдельной темой переговоров в Авазе президентов Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".
"В центре внимания глав двух соседних государств были вопросы партнерства в политической сфере, в частности в рамках международных организаций, а также укрепления мира и стабильности в регионе и на азиатском континенте", - говорится в сообщении.
Туркменистан и Узбекистан имеют протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН.
Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.

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