Trend: Ашхабад и Ташкент обсудили ситуацию в Афганистане

20 мая 2017, 23:38 Комментарии

Trend: Урегулирование ситуации в Афганистане стало отдельной темой переговоров в Авазе президентов Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева, сообщает в субботу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

"В центре внимания глав двух соседних государств были вопросы партнерства в политической сфере, в частности в рамках международных организаций, а также укрепления мира и стабильности в регионе и на азиатском континенте", - говорится в сообщении.

Туркменистан и Узбекистан имеют протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН.

Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.