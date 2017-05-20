Kazinform: Казахстанцы меняют кыргызский "Дордой" на китайский "Хоргос"

20 мая 2017, 23:43 Комментарии

Kazinform: Казахстанские эксперты отмечают вполне энергичное сопряжение китайской инициативы "Один пояс - один путь" с казахстанской государственной программой "Нурлы жол", передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам гендиректора международного центра казахстанско-китайского сотрудничества "China Centre" Адиля Каукенова, в Казахстане многие проекты были гармонизированы с программой Китая. "За счет того, что они получили идеологическую наполняемость, процесс пошел более оформленным. Стало легче лоббировать многие вещи. Это, например, дорога на границе с Китаем и Казахстаном, масштабный проект по оптимизации общественного транспорта Астаны, в частности строительство LRT, которая реализуется силами китайской компании. Замечу, что данные системы в самом Китае работают очень хорошо. Отсюда желание воспринимать этот опыт", - отметил Адиль Каукенов, выступая сегодня на казахстанско-российском экспертном форуме в Астане.

Особо остановился эксперт на работе казахстанского терминала в китайском порту Ляньюнгань и функционировании транзитных контейнерных поездов из этого порта в Европу через территорию Казахстана. "В самом начале, когда шли первые составы, вообще был вопрос, может ли Европа что-то отгружать? Но выяснилось, что может. Немецкие бизнесмены мгновенно отреагировали и сейчас назад уже идут составы, прежде всего, с запчастями для автомобилей. Как известно, в Китае находятся ряд сборочных производств практически всех немецких автопроизводителей. Естественно, объемы пока не настолько большие, но тем не менее, проблема уже преодолевается", - отметил он.

Одним из успешных примеров взаимодействия Каукенов называет активную работу международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос". "По сути говоря, если раньше мы все ездили на кыргызский "Дордой" для закупа, то сейчас, особенно для жителей юга Казахстана, Алматинской области, "Хоргос" стал таким серьезным центром экономического притяжения", - отметил он.

Как рассказал глава центра "China Centre", в процессе сопряжении есть большая пользя для отечественных товаропроизводителей, пытающихся выйти на китайский пищевой рынок. "Одна из сложных для Казахстана задач - это выйти на китайский пищевой рынок. Дело в том, что на данный момент, он по большей степени для нас закрыт. В частности, зерно является блокируемым. Квот для Казахстана мало. Казахстанский производитель просит и нуждается, чтобы было без квот. Пошло снижение барьеров, в частности по мясу, процесс двинулся", - сказал Каукенов.

По его словам, эффект, который ожидает Казахстан от сопряжения - это открытие порядка 50 тыс. новых рабочих мест, причем не менее 80% из них - для казахстанцев. В этой связи он высказал свое мнение по поводу того, как воспринимают в обществе перенос производств из Китая в Казахстан. "Есть определенная часть общества, которая воспринимает Китай достаточно большими опасениями. И это понятно. Но нужно заметить, что те области, которые сейчас активно вовлечены в экономическое взаимодействие с Китаем, воспринимают совсем по-другому. Например, в частности, когда идут мероприятия, как с бизнесом, так и экспертами, очень часто виден разрыв в дискуссиях. Если эксперты очень много говорят о геополитических рисках и интересах, то бизнесмены говорят очень четко - нам необходимы инвестиции. Поэтому поступает просьба к экспертам: давайте будем поменьше говорить об отвлеченных вещах, больше конкретики и насущных в интересах казахстанской экономики", - резюмировал он.

Отметим, что форум объединил ведущих казахстанских и российских экспертов в области международных отношений, безопасности, мировой экономики и политики. По итогам форума эксперты двух стран выработали рекомендации по противодействию угрозам и вызовам современности и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Казахстанско-российский экспертный форум организован Институтом системных исследований "Парасат", Казахстанским советом по международным отношениям и Фондом развития и поддержки клуба "Валдай".