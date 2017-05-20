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Kazinform: Казахстанцы меняют кыргызский "Дордой" на китайский "Хоргос"Kazinform: Казахстанцы меняют кыргызский "Дордой" на китайский "Хоргос"

Asia+: Авиакомпания Узбекистана впервые доставила пассажиров в Нью-Йорк на "лайнере мечты"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-avia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427185-ru.html

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20 мая 2017, 23:51       Комментарии

Asia+: Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ("Авиалинии Узбекистана") 18 мая выполнила свой первый рейс на Boeing 787 Dreamliner по маршруту Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент, сообщает пресс-служба НАК.
Самолет вылетел по этому маршруту в 04:40 по местному времени (02:40 мск) успешно приземлился в аэропортах назначения. В салоне находились 238 пассажиров, 179 из них долетели до Нью-Йорка. Ранее сообщалось, что в первом рейсе будут задействованы 4 экипажа Летного отряда Boeing 787 Dreamliner.
А 27 июля 2017 года впервые в истории национальный авиаперевозчик Узбекистана осуществит прямой беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк.
При этом НАК сохранит рейсы в США через Ригу с частотой один раз в неделю. Время полета составляет 16 часов 50 минут, вылет в- 04:40, прилет в аэропорт Нью-Йорка – в 12:30. Расстояние – 10.384 километра.
Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" начала коммерческую эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner в сентябре 2016 года. Сегодня на "лайнерах мечты" выполняются рейсы в Дубаи, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт, Москву, Куала-Лумпур и Сингапур.

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