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Роухани сохранил за собой должность Президента Ирана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/roukhani-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427184-ru.html

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20 мая 2017, 23:32       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Хасан Рухани одержал победу на президентских выборах. По сообщению иранского агентства ИРНА, как свидетельствуют окончательные данные МВД Ирана, за него проголосовали 57% избирателей, принявших участие на выборах. Согласно окончательным итогам президентских выборов в Иране, по результатам подсчета 41,2 млн голосов: Хасан Рухани набрал более 23,8 млн голосов, Эбрахим Раиси - 15,8 млн голосов, Мустафа Ага Мирсалим - 478,2 тыс. и Мустафа Хашеми-Таба набрал 215,5 тыс. голосов.
С победой на выборах Роухани уже поздравили главы государств ряда стран, включая президента России Владимира Путина, Таджикистана Эмамоли Рахмона и Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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