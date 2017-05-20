Роухани сохранил за собой должность Президента Ирана

20 мая 2017, 23:32 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Хасан Рухани одержал победу на президентских выборах. По сообщению иранского агентства ИРНА, как свидетельствуют окончательные данные МВД Ирана, за него проголосовали 57% избирателей, принявших участие на выборах. Согласно окончательным итогам президентских выборов в Иране, по результатам подсчета 41,2 млн голосов: Хасан Рухани набрал более 23,8 млн голосов, Эбрахим Раиси - 15,8 млн голосов, Мустафа Ага Мирсалим - 478,2 тыс. и Мустафа Хашеми-Таба набрал 215,5 тыс. голосов.

С победой на выборах Роухани уже поздравили главы государств ряда стран, включая президента России Владимира Путина, Таджикистана Эмамоли Рахмона и Казахстана Нурсултана Назарбаева.