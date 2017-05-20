США и Саудовская Аравия объявили об оружейной сделке на 110 млрд долларов

20 мая 2017, 23:20 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. США и Саудовская Аравия заключили оборонные контракты на общую сумму в 110 млрд долларов. О подписании документов было объявлено в день визита Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Президент США Дональд Трамп заключил в субботу в Эр-Рияде крупнейшую в истории Соединенных Штатов оборонную сделку, договорившись о поставках вооружений и военного оборудования Саудовской Аравии на сумму почти $110 млрд. Об этом, по сообщению американских СМИ, заявил в Twitter официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о пакете (вооружений) на сумму более $109,7 млрд", - написал Спайсер.

20 мая президент США Дональд Трамп приехал с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Поездка в Эр-Рияд открыла первое международное турне 45-го президента США.

В аэропорту хозяина Белого дома встретил король Саудовской Аравии. Монарх принял с королевскими почестями президента США.

Сразу после завершения торжественной церемонии в аэропорту Трамп вышел в "Твиттер" и поделился фотографиями церемонии. Ради высокого гостя Король Салман поднял в небо истребители, которые раскрасили небо над аэропортом в цвета американского флага.

На фото: Cаудовский король Салман наградил Трампа цепью Ордена короля Абдель-Азиза — государственной награды за гражданские заслуги.