В помощь матерям детей с ОВЗ — в Кыргызстане введут новый вид пособий

20 мая 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В Кыргызстане введут новую категорию социальных пособий в качестве государственной поддержки матерей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В положении "Об условиях оплаты труда лиц, ухаживающих за ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья", есть пункт, согласно которому с человеком, который ухаживает за больным ребенком, будет заключаться трудовой договор.

Размер "зарплаты" составит 5 тысяч сомов в месяц - такую сумму предлагают установить из расчета прожиточного минимума. Разработчики положения рассчитывают на то, что с введением данного вида пособий женщины не будут сдавать детей с ОВЗ в интернаты.

На выплату пособий ежегодно потребуется перечислять из республиканского бюджета более 442 миллионов сомов, отметили в пресс-службе.