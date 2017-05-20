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Новости Кыргызстана

В Бишкеке маршрутка насмерть сбила девушкуВ Бишкеке маршрутка насмерть сбила девушку

В помощь матерям детей с ОВЗ — в Кыргызстане введут новый вид пособий

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427181-ru.html

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Мэр Бишкека поздравил горожанок с Днем матери

20 мая 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В Кыргызстане введут новую категорию социальных пособий в качестве государственной поддержки матерей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.
В положении "Об условиях оплаты труда лиц, ухаживающих за ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья", есть пункт, согласно которому с человеком, который ухаживает за больным ребенком, будет заключаться трудовой договор.
Размер "зарплаты" составит 5 тысяч сомов в месяц - такую сумму предлагают установить из расчета прожиточного минимума. Разработчики положения рассчитывают на то, что с введением данного вида пособий женщины не будут сдавать детей с ОВЗ в интернаты.
На выплату пособий ежегодно потребуется перечислять из республиканского бюджета более 442 миллионов сомов, отметили в пресс-службе.

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