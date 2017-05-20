20 мая 2017, 19:51 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу" состоялась в Бишкеке. Ярмарку посетили более 200 человек. Свою продукцию - уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирная, национальная, а также сельскохозяйственная продукция - представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из г. Бишкек.

Стало доброй традицией и проводение шахматного турнира среди пожилых игроков, беспроигрышная лотерея, праздничная концертная программы, зажигательный флешмоб.Такая ярмарка проводится ежегодно и стала важным событием в жизни города и традиционно заслуживает внимания со стороны жителей и гостей столицы Кыргызстана.

Основная цель акции - привлечь внимание общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызской Республике, а также содействие в получении дополнительного заработка для пожилых людей.

По сообщению пресс-службы мэрии Бишкека, организатором выставки - ярмарки "От Сердца к Сердцу" выступила Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией г. Бишкек.

В мероприятии приняли участие вице-мэр г. Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко, представители Министерства труда и социального развития КР.