Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Какие лапочки! В Бишкеке проходит кошачий конкурс красотыКакие лапочки! В Бишкеке проходит кошачий конкурс красотыВ Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу"В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу"

Выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу" состоялась в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/vystavka-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427180-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке маршрутка насмерть сбила девушку

Поздравление мэра Бишкек с Днем матери

Какие лапочки! В Бишкеке проходит кошачий конкурс красоты

В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу"

Маршрутка насмерть сбила девушку на "зебре" в Бишкеке

20 мая 2017, 19:51       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу" состоялась в Бишкеке. Ярмарку посетили более 200 человек. Свою продукцию - уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирная, национальная, а также сельскохозяйственная продукция - представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из г. Бишкек.
Стало доброй традицией и проводение шахматного турнира среди пожилых игроков, беспроигрышная лотерея, праздничная концертная программы, зажигательный флешмоб.Такая ярмарка проводится ежегодно и стала важным событием в жизни города и традиционно заслуживает внимания со стороны жителей и гостей столицы Кыргызстана.
Основная цель акции - привлечь внимание общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызской Республике, а также содействие в получении дополнительного заработка для пожилых людей.
По сообщению пресс-службы мэрии Бишкека, организатором выставки - ярмарки "От Сердца к Сердцу" выступила Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией г. Бишкек.
В мероприятии приняли участие вице-мэр г. Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко, представители Министерства труда и социального развития КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум