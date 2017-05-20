Торага Ч. Турсунбеков ознакомился со строительством ряда социальных объектов в г. Ош

20 мая 2017, 19:28 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков в субботу посетил ряд социальных объектов в городе Ош.

По сообщению пресс-службы парламента КР, он ознакомился со строительством общеобразовательной школы на 720 мест на территории средней школы №20 по ул. Урицкого, а также посетил строительство современного больничного комплекса на 150 коек в микрорайоне Ак-Тилек.

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев подчеркнул, что строительство школы необходимо завершить в назначенное время, поскольку в городе Ош вопрос с обеспечением школ является актуальным. В данное время около 2 тыс.учащихся нуждаются в данной школе.

Строительство школы началось еще в 2013 году однако по причинам отсутствия финансирования на определенный период строительство продолжено не было. В настоящее время строительство школы продолжено. Площадь школы составляет 1,9 га, площадь застройки – 3700,2 м2. Общая сметная стоимость составляет 243 млн. 973 тыс.сомов . Источник финансирования – республиканский бюджет.

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков отметил, что будет дано протокольное поручение об ускоренном выделении денежных средств для завершения строительных работ.

В рамках ознакомления со строительством больничного комплекса на 150 коек Торага Жогорку кенеша КР Чыныбай Турсунбеков отметил качество производимых работ.

Современный больничный комплекс на 150 коек, строящийся при финансировании Китайской Народной Республики будет состоять их трех корпусов, которые будут соединены общей галереей. Кроме того, больница будет обеспечена необходимой медицинской техникой, автопарком скорой помощи, и будет обслуживать население всего южного региона. Общая площадь строительства составляет 23 500 квадратных метров. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года. Сметная стоимость строительства объекта – 25 млн.долларов США.

"Строительство новой современной больницы является одним из проектов, договоренность по которым достигнута в результате встречи глав двух государств", - подчеркнул Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков.