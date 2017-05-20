В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу"

20 мая 2017, 19:50 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Сегодня прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От Сердца к Сердцу", сообщает пресс-служба Мэрии Бишкека.

Выставка-ярмарка проводится каждый год и стала любимым событием в жизни города традиционно заслуживает большого внимания со стороны жителей и гостей столицы.

Основная цель акции - привлечь внимание общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызской Республике, а также содействие в получении дополнительного заработка для пожилых людей.

Организатором выставки - ярмарки "От Сердца к Сердцу" является Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией города Бишкек.

Ярмарку посетили более 200 людей. Свою продукцию - уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирная, национальная, а также сельскохозяйственная продукция, представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из г. Бишкек.

Стало доброй традицией и проводение шахматного турнира среди пожилых игроков, беспроигрышная лотерея, праздничная концертная программы, зажигательный флешмоб.

На мероприятие приняли участие вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Баштовенко Светлана, представители Министерство труда и социального развития КР.