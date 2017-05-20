Поздравление мэра Бишкек с Днем матери

20 мая 2017, 19:56 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Мэр Бишкека Алек Ибраимов поздравил горожан с Днем матери.

В поздравлении Мэра столицы было сказано следущее:

Уважаемые наши мамы, сестры и бабушки!

Уважаемые горожане!

Сердечно поздравляю вас с самым теплым и важным для каждого человека праздником – Днем матери!

Этот праздник был введен Указом президента КР Алмазбека Атамбаева в 2012 году и празднуется в нашей стране как государственный.

День матери является для каждого из нас самым важным, самым лучшим и самым любимым. Мы многим обязаны вам, наши любимые мамы. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, но и во взрослой жизни. Ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя не считали.

И сегодня, в этот замечательный праздник, я хочу выразить слова огромной благодарности вам, наши дорогие мамы. Безгранична наша признательность вам за все, что вы делаете для своих детей, за вашу любовь, за ваше понимание.

Земной поклон Вам, женщины, матери за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть Ваши дети растут талантливыми и любящими. Желаю вам крепкого здоровья, любви и внимания близких людей, благополучия вашим семьям, тепла и уюта вашим домам!

С уважением,

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов