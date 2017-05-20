Катарский Фонд передал три машины скорой помощи Минздраву КР

20 мая 2017, 19:19 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Катарская благотворительная организация вручила три машины скорой помощи Министерству здравоохранения Кыргызстана .

На торжественном вручении приняли участие министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, директор Катарской благотворительной организации в КР Мустафа Асситтий, представитель Государства Катар Холид Вакил, заместитель директора Марат Нуралиев и другие высокие гости.

Три машины скорой помощи переданы по одному Чон-Алайскому району Ошской области, где недавно произошло землетрясение, Ала-Букинскому району и сулу Карла Маркса в Чуйской области.

Министр здравоохранения Т.Батыралиев в своей речи поблагодарил Катарскую благотворительную организацию и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. Представитель Катара Холид Вакиль объявил об официальной регистрации Катарской благотворительной организации в Кыргызстане и выразил готовность подписания мемарандума с Минздравом КР. Он также выразил готовность оказания всяческой помощи социальному развитию Кыргызстана.