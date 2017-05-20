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Катарский Фонд передал три машины скорой помощи Минздраву КР

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/ka-arskii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427174-ru.html

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В здании "скорой" Бишкека открыли мемориал бойцам ВОВ

20 мая 2017, 19:19       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Катарская благотворительная организация вручила три машины скорой помощи Министерству здравоохранения Кыргызстана .
На торжественном вручении приняли участие министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, директор Катарской благотворительной организации в КР Мустафа Асситтий, представитель Государства Катар Холид Вакил, заместитель директора Марат Нуралиев и другие высокие гости.
Три машины скорой помощи переданы по одному Чон-Алайскому району Ошской области, где недавно произошло землетрясение, Ала-Букинскому району и сулу Карла Маркса в Чуйской области.
Министр здравоохранения Т.Батыралиев в своей речи поблагодарил Катарскую благотворительную организацию и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. Представитель Катара Холид Вакиль объявил об официальной регистрации Катарской благотворительной организации в Кыргызстане и выразил готовность подписания мемарандума с Минздравом КР. Он также выразил готовность оказания всяческой помощи социальному развитию Кыргызстана.

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