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Новости Кыргызстана

Советы МЧС — Что делать, если произошел пожар в организации?Советы МЧС — Что делать, если произошел пожар в организации?

Прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427173-ru.html

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20 мая 2017, 19:10       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В воскресенье, 21 мая, в Кыргызстане осадков не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В Чуйской и Таласской областях ночью +14...+16, днем 28-30 градусов тепла.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью от 15 до 18 градусов выше нуля, днем +30...+33.
В Нарынской области в ночное время термометры покажут 9 градусов со знаком "плюс", днем будет 25-27.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется около +10, а днем до 25 градусов.
В Бишкеке ночью будет 16 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +29.

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