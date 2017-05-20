Прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

20 мая 2017, 19:10 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В воскресенье, 21 мая, в Кыргызстане осадков не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В Чуйской и Таласской областях ночью +14...+16, днем 28-30 градусов тепла.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью от 15 до 18 градусов выше нуля, днем +30...+33.

В Нарынской области в ночное время термометры покажут 9 градусов со знаком "плюс", днем будет 25-27.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется около +10, а днем до 25 градусов.

В Бишкеке ночью будет 16 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +29.