Советы МЧС — Что делать, если произошел пожар в организации?

20 мая 2017, 18:46 Комментарии

Для повышения информированности сотрудников международных организаций в области Гражданской защиты, 19 мая 2017 года совместно со Службой спасения и Управления противопожарной службы по Бишкеку были проведены выездные занятия с сотрудниками Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На данных занятиях были практически отработаны действия сотрудника при пожаре, действия органов управления при возникновении пожара, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.

По словам спасателей, при пожаре очень часто люди начинают паниковать. В задымленных помещениях опасно оставаться из-за присутствия газа и токсичных дымов: достаточно нескольких глотков дыма, и человек теряет сознание.

Для избегания вредного воздействия газа очень важна быстрая эвакуация. Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, возможные архивы, все легковоспламеняющиеся материалы и ценности. В ожидании пожарных человек, который не растерялся в данной ситуации, должен координировать перемещения всех пострадавших, охранять любыми средствами подходы к пожару для предотвращения его распространения, обливая водой или покрывая мокрым полотном наиболее опасные с точки зрения возгорания места. Он должен держать ситуацию под контролем, чтобы не создавать паники.

Во время пожара необходимо постоянно использовать воду для тушения, закрыть двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, закрыть газ, отключить электроэнергию.

В рабочих помещениях нужно остановить работающие машины и механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы.

Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Для этих целей лучше использовать палку, чтобы действовать на расстоянии и по возможности из укрытия. Если есть дым, то идти надо пригнувшись, закрывая лицо, а если необходимо - покрыв голову влажным полотном, обильно смочив водой одежду.

Необходимо помнить следующие правила:

- если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, стараясь ограничить его распространение и "толкая" огонь к выходу или туда, где нет горючих материалов;

- всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на крыши, в подвалы и другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать обратную дорогу;

- если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать; повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела стерильной ватой;

- тушите пожар гидрантом или водой, учитывая возможные разрушения предметов или несущих опор здания. Важно не количество используемой воды, а правильное ее применение;

- потушив источник загорания, необходимо проверить существование других возможных очагов, которые могут перечеркнуть все предыдущие усилия. Проверки надо проводить несколько раз в течение суток, особенно обратив внимание на погреба, мансарды и другие малопосещаемые помещения.

Во время пожара часто существует опасность для жизни людей: возможные взрывы, недостаточная видимость из-за дыма, работа на высоте, незнание обстановки, вышедшее из нормального режима работы электрическое оборудование - все это требует максимального внимания.