Каракольский школьник пробился на международный кинофестиваль в Канаде

20 мая 2017, 18:31 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Фильм каракольского школьника Батыркана Ильясова стал участником международного кинофестиваля в Канаде, сообщила арт-директор фестиваля "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов" Ника Жолдошева.

Короткометражный анимационный фильм "Соседи" восьмиклассника Ильясова включен в конкурсную программу Международного детского кинофестиваля FOCUS, который пройдет 21 мая в Торонто. В фестивале участвуют короткометражные анимационные ленты, созданные подростками младше 16 лет.

Анимационный фильм Батыркана рассказывает историю двух соседей, один из которых - работяга, а другой - лентяй и любитель выпить. Эта картина - новая интерпретация басни Ивана Крылова "Стрекоза и муравей".

Короткометражка выиграла главный приз в категории "Лучшая анимация" Национального детско-юношеского кинофестиваля "Карек" и один из главных призов бишкекского конкурса видеороликов "I love English".

Батыркан увлекается анимацией уже три года.