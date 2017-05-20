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Каракольский школьник пробился на международный кинофестиваль в Канаде

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427171-ru.html

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20 мая 2017, 18:31       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Фильм каракольского школьника Батыркана Ильясова стал участником международного кинофестиваля в Канаде, сообщила арт-директор фестиваля "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов" Ника Жолдошева.
Короткометражный анимационный фильм "Соседи" восьмиклассника Ильясова включен в конкурсную программу Международного детского кинофестиваля FOCUS, который пройдет 21 мая в Торонто. В фестивале участвуют короткометражные анимационные ленты, созданные подростками младше 16 лет.
Анимационный фильм Батыркана рассказывает историю двух соседей, один из которых - работяга, а другой - лентяй и любитель выпить. Эта картина - новая интерпретация басни Ивана Крылова "Стрекоза и муравей".
Короткометражка выиграла главный приз в категории "Лучшая анимация" Национального детско-юношеского кинофестиваля "Карек" и один из главных призов бишкекского конкурса видеороликов "I love English".
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