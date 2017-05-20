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Маршрутка насмерть сбила девушку на "зебре" в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427170-ru.html

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20 мая 2017, 17:30       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Маршрутка насмерть сбила девушку в Бишкеке, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло на пересечении проспекта Ден Сяопина и улицы Мессароша.
"Девушке на вид не больше 20 лет. От полученных травм она скончалась", - сказал собеседник.
В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД эту информацию подтвердили.
"20-летнюю девушку примерно в 15.45 сбила маршрутка №220, прямо на пешеходном переходе", - рассказали в пресс-службе.
Водитель буса не стал скрываться с места ДТП. Здесь работает милиция.

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