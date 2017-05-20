Маршрутка насмерть сбила девушку на "зебре" в Бишкеке

20 мая 2017, 17:30 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Маршрутка насмерть сбила девушку в Бишкеке, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло на пересечении проспекта Ден Сяопина и улицы Мессароша.

"Девушке на вид не больше 20 лет. От полученных травм она скончалась", - сказал собеседник.

В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД эту информацию подтвердили.

"20-летнюю девушку примерно в 15.45 сбила маршрутка №220, прямо на пешеходном переходе", - рассказали в пресс-службе.

Водитель буса не стал скрываться с места ДТП. Здесь работает милиция.