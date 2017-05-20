Исламиада: Кыргызстан в десятке лидеров по медальному зачету

20 мая 2017, 17:01 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Сборная Кыргызстана вошла в десятку лидеров в медальном зачете на IV Играх исламской солидарности в Баку (Азербайджан).

Накануне борец вольного стиля Муслим Евлаев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, выиграл золотую медаль. Это уже третье золото КР на Исламских играх. Ранее обладателями наград высшего достоинства стали борец греко-римского стиля Каныбек Жолчубеков и дзюдоист Юрий Краковецкий.

По итогам восьми дней соревнований в копилке кыргызстанской сборной насчитывается три золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей.

Лидерами общего рейтинга являются хозяева Игр: в активе азербайджанской команды 126 медалей, 64 из них - золотые. Следом идет сборная Турции, у которой на одно золото меньше. Тем не менее турки считаются лидерами по общему количеству наград - сейчас их 164. На третьем месте Иран с 20 золотыми, 24 серебряными и 30 бронзовыми медалями.

На четвертом месте расположился Узбекистан: у него 14 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Затем идет Бахрейн (9, 5 и 3 соответственно). Кыргызстан замыкает десятку лидеров с 13 медалями.

IV Игры исламской солидарности стартовали 12 мая и завершатся 22-го. В них участвуют более 3 тысяч спортсменов и официальных лиц из 49 национальных олимпийских комитетов. В программе 21 вид спорта. От Кыргызстана участвуют 70 атлетов, которые выступают в 11 видах спорта: плавание, борьба, дзюдо, бокс, пулевая стрельба, художественная гимнастика, легкая атлетика, таэквондо, ушу саньшоу, волейбол, зорхана.