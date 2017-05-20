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Исламиада: Кыргызстан в десятке лидеров по медальному зачету

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427167-ru.html

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Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений между странами

20 мая 2017, 17:01       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Сборная Кыргызстана вошла в десятку лидеров в медальном зачете на IV Играх исламской солидарности в Баку (Азербайджан).
Накануне борец вольного стиля Муслим Евлаев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов, выиграл золотую медаль. Это уже третье золото КР на Исламских играх. Ранее обладателями наград высшего достоинства стали борец греко-римского стиля Каныбек Жолчубеков и дзюдоист Юрий Краковецкий.
По итогам восьми дней соревнований в копилке кыргызстанской сборной насчитывается три золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей.
Лидерами общего рейтинга являются хозяева Игр: в активе азербайджанской команды 126 медалей, 64 из них - золотые. Следом идет сборная Турции, у которой на одно золото меньше. Тем не менее турки считаются лидерами по общему количеству наград - сейчас их 164. На третьем месте Иран с 20 золотыми, 24 серебряными и 30 бронзовыми медалями.
На четвертом месте расположился Узбекистан: у него 14 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград. Затем идет Бахрейн (9, 5 и 3 соответственно). Кыргызстан замыкает десятку лидеров с 13 медалями.
IV Игры исламской солидарности стартовали 12 мая и завершатся 22-го. В них участвуют более 3 тысяч спортсменов и официальных лиц из 49 национальных олимпийских комитетов. В программе 21 вид спорта. От Кыргызстана участвуют 70 атлетов, которые выступают в 11 видах спорта: плавание, борьба, дзюдо, бокс, пулевая стрельба, художественная гимнастика, легкая атлетика, таэквондо, ушу саньшоу, волейбол, зорхана.

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