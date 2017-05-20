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В Палестине демонстранты во время "Дня гнева" подрались с полицией

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360184_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427166-ru.html

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20 мая 2017, 16:49       Комментарии

Палестинские демонстранты вступили в драку с израильскими полицейскими в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Кадры с места событий публикует Ruptly.
Палестинцы выступали в поддержку голодовок, которые их соотечественники проводят в израильских тюрьмах, выражая недовольство условиями содержания. Свою акцию они назвали "День гнева". Армия обороны Израиля применила светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона акции.
Манифестанты считают, что заключенные - узники совести, в то время как в Израиле их осудили за нападения на жителей страны и другие преступления. Некоторые из заключенных содержатся под административным арестом - по закону их могут держать в камере до полугода без предъявления обвинений.

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