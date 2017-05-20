В Палестине демонстранты во время "Дня гнева" подрались с полицией

20 мая 2017, 16:49 Комментарии

Палестинские демонстранты вступили в драку с израильскими полицейскими в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Палестинцы выступали в поддержку голодовок, которые их соотечественники проводят в израильских тюрьмах, выражая недовольство условиями содержания. Свою акцию они назвали "День гнева". Армия обороны Израиля применила светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона акции.

Манифестанты считают, что заключенные - узники совести, в то время как в Израиле их осудили за нападения на жителей страны и другие преступления. Некоторые из заключенных содержатся под административным арестом - по закону их могут держать в камере до полугода без предъявления обвинений.