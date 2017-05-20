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Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360163_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427165-ru.html

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20 мая 2017, 17:00       Комментарии

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК - рибонуклеотиды. Этот процесс был необходим для возникновения первой в мире РНК, являющейся предшественником жизни на Земле. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.
Нуклеотиды представляют собой молекулы, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза несовместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления "канонических" нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С.
В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.
РНК-мир - один из гипотетических этапов возникновения жизни, когда хранение генетической информации и ферментативную активность осуществляли ансамбли рибонуклеиновых кислот. Позднее на основе РНК-мира появились белки и ДНК, а РНК стала выполнять посредническую функцию.

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