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В столице прошла выставка-ярмарка изделий пожилых людей "От сердца к сердцу" (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427164-ru.html

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20 мая 2017, 16:43       Комментарии

В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От сердца к сердцу". Об этом 20 мая сообщила пресс-служба мэрии столицы.
"Выставка-ярмарка проводится каждый год и стала любимым событием в жизни города традиционно заслуживает большого внимания со стороны жителей и гостей столицы", - сообщили организаторы.
Акция направлена для привлечения внимания общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызстане, а также содействию в получении дополнительного заработка для пожилых людей.
Организатором выставки-ярмарки "От сердца к сердцу" является Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией города Бишкек.
Ярмарку посетили более 200 людей. Уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную, национальную, а также сельскохозяйственную продукция представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из Бишкека.
Также прошел шахматный турнир среди пожилых игроков, беспроигрышная лотерея, праздничная концертная программы, зажигательный флешмоб.
На мероприятие приняли участие вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко, представители Министерства труда и социального развития.

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