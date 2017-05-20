В столице прошла выставка-ярмарка изделий пожилых людей "От сердца к сердцу" (фото)

20 мая 2017, 16:43 Комментарии

В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От сердца к сердцу". Об этом 20 мая сообщила пресс-служба мэрии столицы.

"Выставка-ярмарка проводится каждый год и стала любимым событием в жизни города традиционно заслуживает большого внимания со стороны жителей и гостей столицы", - сообщили организаторы.

Акция направлена для привлечения внимания общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызстане, а также содействию в получении дополнительного заработка для пожилых людей.

Организатором выставки-ярмарки "От сердца к сердцу" является Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией города Бишкек.

Ярмарку посетили более 200 людей. Уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную, национальную, а также сельскохозяйственную продукция представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из Бишкека.

Также прошел шахматный турнир среди пожилых игроков, беспроигрышная лотерея, праздничная концертная программы, зажигательный флешмоб.

На мероприятие приняли участие вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО "Ресурсный центр для пожилых" Светлана Баштовенко, представители Министерства труда и социального развития.