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Бишкекчанина, подозреваемого в краже, выдала его пятилетняя дочь

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427163-ru.html

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20 мая 2017, 16:32       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Жителя Бишкека, подозреваемого в краже, выдала его пятилетняя дочь, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД.
18 мая в гости к 38-летнему мужчине пришел его приятель. Когда хозяин дома отлучился на кухню, чтобы согреть чай, гость забрал со стола телефон Samsung Galaxy.
Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители нашли подозреваемого - им оказался 43-летний житель столицы. Когда милиционеры беседовали с мужчиной у ворот дома, его дочь вынесла похищенный телефон, сказав, что "папа принес это домой".

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