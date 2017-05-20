Бишкекчанина, подозреваемого в краже, выдала его пятилетняя дочь

20 мая 2017, 16:32 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Жителя Бишкека, подозреваемого в краже, выдала его пятилетняя дочь, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД.

18 мая в гости к 38-летнему мужчине пришел его приятель. Когда хозяин дома отлучился на кухню, чтобы согреть чай, гость забрал со стола телефон Samsung Galaxy.

Потерпевший обратился в милицию. Правоохранители нашли подозреваемого - им оказался 43-летний житель столицы. Когда милиционеры беседовали с мужчиной у ворот дома, его дочь вынесла похищенный телефон, сказав, что "папа принес это домой".