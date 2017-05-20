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Таалайгуль Исакунова поздравила с Днем матери кыргызстанок, воспитывающих детей с тяжелыми заболеваниями

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/taalaj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427162-ru.html

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Министр соцразвития поздравила с Днем матери воспитывающих детей с ограниченными возможностями

20 мая 2017, 16:23       Комментарии

В преддверии Дня матери министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова поздравила матерей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Таалайгуль Исакуновой, Министерство решило обратить внимание общественности именно на матерей-героинь, которые, несмотря на трудности, воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями, на матерей-тружениц, которые ежедневно прилагают все усилия для социально-экономического развития нашей страны.
Она отметила, что ведомством разработано проект Положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающим за ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
"Нами предлагается установить оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5000 сомов из расчета прожиточного минимума. На выплату указанной оплаты труда из республиканского бюджета, ежегодно потребуется более 442 млн. сомов", — сказала глава Минтруда и соцразвития.

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