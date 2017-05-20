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В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От сердца к сердцу"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427161-ru.html

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20 мая 2017, 16:29       Комментарии

Сегодня, 20 мая, прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От сердца к сердцу".
Выставка-ярмарка проводится каждый год и стала любимым событием в жизни города традиционно заслуживает большого внимания со стороны жителей и гостей столицы.
Основная цель акции  — привлечь внимание общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызской Республике, а также содействовать в получении дополнительного заработка для пожилых людей.
Организатором выставки-ярмарки "От сердца к сердцу" является Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией города Бишкек.
Ярмарку посетили более 200 людей. Свою продукцию — уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную, национальную, а также сельскохозяйственную продукцию — представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из Бишкека.
Стало доброй традицией и проведение шахматного турнира среди пожилых игроков, беспроигрышной лотереи, праздничной концертной программы и зажигательного флешмоба.
В мероприятие приняли участие вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО «Ресурсный центр для пожилых» Светлана Баштовенко, а также представители Министерства труда и социального развития КР.
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