В Бишкеке прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От сердца к сердцу"

20 мая 2017, 16:29 Комментарии

Сегодня, 20 мая, прошла выставка-ярмарка уникальных изделий пожилых людей "От сердца к сердцу".

Выставка-ярмарка проводится каждый год и стала любимым событием в жизни города традиционно заслуживает большого внимания со стороны жителей и гостей столицы.

Основная цель акции — привлечь внимание общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызской Республике, а также содействовать в получении дополнительного заработка для пожилых людей.

Организатором выставки-ярмарки "От сердца к сердцу" является Международная геронтологическая сеть "AgeNet International" совместно с мэрией города Бишкек.

Ярмарку посетили более 200 людей. Свою продукцию — уникальные ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную, национальную, а также сельскохозяйственную продукцию — представили пожилые люди из Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также из Бишкека.

Стало доброй традицией и проведение шахматного турнира среди пожилых игроков, беспроигрышной лотереи, праздничной концертной программы и зажигательного флешмоба.

В мероприятие приняли участие вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий, руководитель ОО «Ресурсный центр для пожилых» Светлана Баштовенко, а также представители Министерства труда и социального развития КР.

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