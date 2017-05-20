Чыныбай Турсунбеков проинспектировал строительство социальных объектов в городе Ош

20 мая 2017, 16:42 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 20 мая посетил ряд социальных объектов в городе Ош. Об этом сообщает служба по связям с общественностью мэрия Оша.

В ходе поездки глава парламента ознакомился со строительством общеобразовательной школы на 720 мест на территории средней школы №20 по улице Урицкого, а также проинспектировал строительство современного больничного комплекса на 150 коек в микрорайоне Ак-Тилек.

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев подчеркнул, что строительство школы необходимо завершить в назначенное время, поскольку в городе Ош вопрос с обеспечением школ является актуальным. В данное время около 2 тыс. учащихся нуждаются в данной школе.

Напомним, что строительство школы началось еще в 2013 году, однако из-за отсутствия финансирования на определенный период строительство было приостановлено.

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков отметил, что будет дано протокольное поручение об ускоренном выделении денежных средств для завершения строительных работ.

В рамках ознакомления со строительством больничного комплекса на 150 коек Чыныбай Турсунбеков оценил качество производимых работ.

"Строительство новой современной больницы является одним из проектов, договоренность по которым достигнута в результате встречи глав двух государств", — подчеркнул спикер ЖК КР Чыныбай Турсунбеков.

Современный больничный комплекс на 150 коек, строящийся при финансировании Китайской Народной Республики, будет состоять их трех корпусов, которые будут соединены общей галереей. Кроме того, больница будет обеспечена необходимой медицинской техникой, автопарком скорой помощи, и будет обслуживать население всего южного региона. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года. Сметная стоимость объекта – 25 млн. долларов США.

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