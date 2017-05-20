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Пятилетняя девочка сдала милиционерам отца-вора, укравшего мобильный телефон

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pyatil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427159-ru.html

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Бишкекчанина, подозреваемого в краже, выдала его пятилетняя дочь

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В Бишкеке общественный порядок в день «последнего звонка» будут обеспечивать порядка 500 милиционеров

Милиционеры пытали и избивали подозреваемого, выбивая признание в краже аккумуляторов

20 мая 2017, 16:17       Комментарии

Сотрудники Патрульной милиции по г. Бишкек задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Им оказался гражданин Р. Э., 1974 года рождения, проживающий по ул. Варшавской. Об этом сообщает пресс-служба ПМ г. Бишкек.
По данным следствия, 18 мая к сотрудникам ПМ, патрулировавшим район Западного автовокзала, обратился бишкекчанин М.Э., 1979 года рождения. Он рассказал сотрудникам, что пустил в дом малознакомого мужчину, представившегося Русланом. Пока хозяин дома отлучился на несколько минут, чтобы поставить чайник, мужчина, воспользовавшись моментом, украл мобильный телефон "Samsung Galaxy", после чего скрылся с места преступления.
Сотрудники Патрульной милиции оперативно установили предполагаемое местонахождение подозреваемого в краже. На допросе Р.Э. отрицал свою причастность к преступлению, заявляя, что никакого телефона он не брал.
Раскрыть преступление сотрудникам правоохранительных органов помогла 5-летняя дочь подозреваемого. Выйдя из соседней комнаты, она держала в руках тот самый телефон, который был украден ранее у М. Э.
На вопрос, откуда у девочки этот телефон, дочь задержанного ответила, что его только что принес отец.
Дело по факту кражи передано в Первомайский РОВД. Задержанный Р.Э. водворен в изолятор временного содержания ГУВД г. Бишкек.

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