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Мелания Трамп отказалась покрывать голову перед саудитами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360183_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427158-ru.html

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20 мая 2017, 16:14       Комментарии

Первая леди США Мелания Трамп во время визита в Саудовскую Аравию с мужем вышла на публику без предписанного мусульманскими обычаями головного убора. Об этом сообщает The Independent.
Как отмечает издание, она последовала примеру других влиятельных женщин Запада, посещавших королевство. Во встречах с официальными лицами Саудовской Аравии без головного убора участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В таком же виде своего супруга сопровождала жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель.
Президент США Дональд Трамп 20 мая прибыл в Саудовскую Аравию - это его первый зарубежный визит. В ходе турне он планирует посетить Израиль, Италию, Бельгию и Ватикан.

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