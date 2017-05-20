Генштаб ВС КР провел День открытых дверей

20 мая 2017, 15:50 Комментарии

20 мая 2017 года во всех соединениях, частях и учреждениях Генерального штаба ВС КР проводится День открытых дверей, посвященный 25-й годовщине образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Об этом сообщает управление информобеспечения ГШ ВС КР.

В этот день двери войсковых учреждений открыты для всех желающих ознакомиться с жизнью и бытом, условиями службы и досуга военнослужащих подготовлена насыщенная программа: ознакомление с историей формирования войсковых частей, показ образцов вооружения и военной техники, показательные выступления по выполнению элементов строевой подготовки и рукопашного боя, экскурсии по территории и др.

Посетители смогли пообщаться с молодыми солдатами, их командирами и руководителями, задать интересующие вопросы и ознакомиться с образцами вооружения, автомобильной и броневой техники.

День открытых дверей дал старт декаде мероприятий, проводимых Генеральным штабом Кыргызской Республики по случаю юбилея — 25-й годовщины Вооруженных Сил Кыргызской Республики, во время которой планируются отчетные встречи, торжественные собрания, праздничные концерты и торжества, а также театрализованное представление и выставка военной техники на площади "Ала-Тоо" 29 мая 2017 года.

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