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Генштаб ВС КР провел День открытых дверейГенштаб ВС КР провел День открытых дверей

МЧС: Как вести организациям при пожаре и первичные средства пожаротушения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360182_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427156-ru.html

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Обильные дожди затопили улицы Оша. Пожарники на руках носят детей

20 мая 2017, 15:55       Комментарии

В целях повышения информированности сотрудников международных организаций в области Гражданской защиты, 19 мая совместно со службой спасения и городского управления противопожарной службы были проведены выездные занятия с сотрудниками Всемирной продовольственной программы ООН.
По словам спасателей, при пожаре очень часто люди начинают паниковать. В задымленных помещениях опасно оставаться из-за присутствия газа и токсичных дымов: достаточно нескольких глотков дыма, и человек теряет сознание. Поэтому очень важна быстрая эвакуация.
Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, возможные архивы, все легковоспламеняющиеся материалы и ценности. В ожидании прибытия пожарных человек, который не растерялся в данной ситуации, должен координировать перемещения всех пострадавших, охранять любыми средствами подходы к пожару для предотвращения его распространения, обливая водой или покрывая мокрым полотном наиболее опасные с точки зрения возгорания места. Он должен держать ситуацию под контролем, чтобы не создавать паники.
Во время пожара необходимо постоянно использовать воду для тушения, закрыть двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, закрыть газ, отключить электроэнергию. В рабочих помещениях нужно остановить работающие машины и механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы.
Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Для этих целей лучше использовать палку, чтобы действовать на расстоянии и по возможности из укрытия. Если есть дым, то идти надо пригнувшись, закрывая лицо, а если необходимо - покрыв голову влажным полотном, обильно смочив водой одежду.
Необходимо помнить следующие правила:
<li>если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, стараясь ограничить его распространение и "толкая" огонь к выходу или туда, где нет горючих материалов;</li><li>всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на крыши, в подвалы и другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать обратную дорогу;</li><li>если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать; повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела стерильной ватой;</li><li>тушите пожар гидрантом или водой, учитывая возможные разрушения предметов или несущих опор здания. Важно не количество используемой воды, а правильное ее применение;</li><li>потушив источник загорания, необходимо проверить существование других возможных очагов, которые могут перечеркнуть все предыдущие усилия. Проверки надо проводить несколько раз в течение суток, особенно обратив внимание на погреба, мансарды и другие малопосещаемые помещения.</li>

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