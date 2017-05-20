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Главы МИД Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями в честь 25-летия установления дипотношений между странами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427155-ru.html

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Президенты КР и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений

20 мая 2017, 15:19       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Примите мои сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Болгарией. Выражаю свою глубокую уверенность в том, что отношения между нашими странами и в дальнейшем будут укрепляться и углубляться, основываясь на принципах гуманизма, демократии, толерантности и равноправия.
В этот знаменательный день, позвольте пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту", - говорится в телеграмме Э.Абдылдаева.
В свою очередь глава МИД Болгарии Е.Захариева поздравила своего коллегу.
"Примите мои поздравления по случаю двадцать пятой годовщины установления дипломатических отношений между Болгарией и Кыргызстаном - 20 мая 2017 года.
Этот юбилей является поводом отметить с удовлетворением, что за прошедшую четверть века наши страны имеют традиционно хорошие отношения и установили дружественный диалог. Обменом визитами на наивысшем уровне в 1993 и 1994 годах и встречами, осуществленных до настоящего момента, между представителями министерств иностранных дел двух государств были заложены прочные основы нашего межгосударственного сотрудничества. Торгово-экономические отношения, несмотря на то, что в настоящее время они не соответствуют возможностям наших двух стран, характеризуются стабильными показателями и хорошим потенциалом развития.
Принятая в 2007 году Стратегия Европейского союза для Центральной Азии открыла новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества на многосторонней основе. Министерство иностранных дел Болгарии внимательно наблюдает за осуществлением Стратегии и приветствует положительную динамику в отношениях между Кыргызстаном и Европейским союзом. Выбранный вашей страной путь демократического развития и осуществленные экономические реформы являются хорошей предпосылкой для дальнейшего углубления политического диалога и экономических отношений с Европейским союзом, в частности с Болгарией.
Желая вам успешной работы, прошу принять мои уверения в своем весьма высоком к вам почтении", - говорится в поздравительной телеграмме Е.Захариевой.

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