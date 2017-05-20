В реке Нарын нашли тело пропавшего без вести 14-летнего подростка

20 мая 2017, 13:53 Комментарии

В реке Нарын нашли тело пропавшего без вести 14-летнего Серика Маратова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, тело было найдено в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области. Труп был обнаружен 20 мая в реке Нарын на глубине 5-6 метров примерно в 10:50.

Первичный осмотр тела признаков насильственной смерти не выявил. Тело подростка было передано родственникам для захоронения.

Напомним, С. Маратов пропал без вести 17 мая. Подросток отправился в школу на занятия, однако после уроков домой так и не вернулся. В ходе поисков на берегу реки Нарын удалось обнаружить телефон, джемпер и сумку восьмиклассника.