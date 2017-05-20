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В реке Нарын нашли тело пропавшего без вести 14-летнего подростка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-reke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427153-ru.html

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20 мая 2017, 13:53       Комментарии

В реке Нарын нашли тело пропавшего без вести 14-летнего Серика Маратова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, тело было найдено в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области. Труп был обнаружен 20 мая в реке Нарын на глубине 5-6 метров примерно в 10:50.
Первичный осмотр тела признаков насильственной смерти не выявил. Тело подростка было передано родственникам для захоронения.
Напомним, С. Маратов пропал без вести 17 мая. Подросток отправился в школу на занятия, однако после уроков домой так и не вернулся. В ходе поисков на берегу реки Нарын удалось обнаружить телефон, джемпер и сумку восьмиклассника.

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