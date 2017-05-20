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В Кыргызстане планируют построить 14 малых ГЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427152-ru.html

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20 мая 2017, 15:17       Комментарии

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики объявил тендер на строительство 14 малых гидроэлектростанций. Об этом говорится на сайте ведомства.
Желающим принять участие в тендере необходимо подать заявку по форме, размещенной на сайте ГКПЭН КР, и внести гарантийный взнос и сбор за участие в тендере. Пакет документов и заявку необходимо сдать в общественную приемную ведомства до 6 июня 2017 года. Подача заявки по почте не допускается.
«В тендере могут участвовать юридические лица Кыргызской Республики, а также иностранные юрлица. В случае определения победителем тендера иностранного юридического лица победитель должен образовать дочернюю коммерческую организацию, зарегистрированную на территории КР в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — говорится в условиях участия в тендерах.
Важными требованиями для потенциальных строителей ГЭС в ГКПЭН называют опыт в строительстве гидроэлектростанций, владение научно-методическими основами и стандартами в области строительства гидроэлектростанций, а также наличие собственных средств либо возможность привлечения дополнительного финансирования, необходимого для строительства малых ГЭС.
Одним из условий для потенциальных победителей в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования называют привлечение в качестве рабочей силы при строительстве ГЭС преимущественно местного населения. Число иностранных специалистов не должно превышать 30% (до ввода объекта в эксплуатацию) и 10% (после запуска ГЭС).

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