В Кыргызстане планируют построить 14 малых ГЭС

20 мая 2017, 15:17 Комментарии

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики объявил тендер на строительство 14 малых гидроэлектростанций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Желающим принять участие в тендере необходимо подать заявку по форме, размещенной на сайте ГКПЭН КР, и внести гарантийный взнос и сбор за участие в тендере. Пакет документов и заявку необходимо сдать в общественную приемную ведомства до 6 июня 2017 года. Подача заявки по почте не допускается.

«В тендере могут участвовать юридические лица Кыргызской Республики, а также иностранные юрлица. В случае определения победителем тендера иностранного юридического лица победитель должен образовать дочернюю коммерческую организацию, зарегистрированную на территории КР в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — говорится в условиях участия в тендерах.

Важными требованиями для потенциальных строителей ГЭС в ГКПЭН называют опыт в строительстве гидроэлектростанций, владение научно-методическими основами и стандартами в области строительства гидроэлектростанций, а также наличие собственных средств либо возможность привлечения дополнительного финансирования, необходимого для строительства малых ГЭС.

Одним из условий для потенциальных победителей в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования называют привлечение в качестве рабочей силы при строительстве ГЭС преимущественно местного населения. Число иностранных специалистов не должно превышать 30% (до ввода объекта в эксплуатацию) и 10% (после запуска ГЭС).