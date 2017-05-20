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Президент поручил вместо аварийных школ ускоренно построить новые

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360179_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427151-ru.html

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20 мая 2017, 15:13       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 мая, принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован министром о проводимой работе по организации учебы детей в пострадавших от стихийных бедствий районах страны.
Атамбаев подчеркнул, что министерство образования и науки должно создать все необходимые условия для организованного завершения учебного года в пострадавших районах, обратив особое внимание на нужды учеников и преподавателей.
Кроме того, президент поручил, чтобы вместо всех аварийных школ было в ускоренном порядке начато строительство новых школ, и также был увеличен список школ, подлежащих капитальному ремонту. Глава государства попросил добавить в их список и школу №6 города Токмок.

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