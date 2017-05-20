Президент поручил вместо аварийных школ ускоренно построить новые

20 мая 2017, 15:13 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 мая, принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован министром о проводимой работе по организации учебы детей в пострадавших от стихийных бедствий районах страны.

Атамбаев подчеркнул, что министерство образования и науки должно создать все необходимые условия для организованного завершения учебного года в пострадавших районах, обратив особое внимание на нужды учеников и преподавателей.

Кроме того, президент поручил, чтобы вместо всех аварийных школ было в ускоренном порядке начато строительство новых школ, и также был увеличен список школ, подлежащих капитальному ремонту. Глава государства попросил добавить в их список и школу №6 города Токмок.