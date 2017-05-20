Премьер и президент совета ИКАО обсудили вопросы гражданской авиации КР

20 мая 2017, 15:25 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков обсудил вопрос развития гражданкой авиации с Президентом Совета ИКАО Олумуива Бенард Алиу

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом совета Международной организации гражданской авиации ИКАО Олумуива Бенард Алиу. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Стороны обсудили вопросы по улучшению и совершенствованию системы гражданской авиации и задачи по внедрению международных стандартов ИКАО в Кыргызской Республике.

Глава кабмина отметил, что правительство страны уделяет большое внимание развитию гражданкой авиации и ставит перед министерством транспорта и дорог соответствующие задачи. В настоящее время разработана дорожная карта по улучшению и совершенствованию системы гражданской авиации Кыргызстана.

Премьер-министр отметил, что в целях обеспечения безопасности полетов внутри всей системы отрасли гражданской авиации проводится активная работа во всех субъектах гражданской авиации страны по внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

В свою очередь, Олумуива Бенард Алиу сообщил, что общее число членов ИКАО составляет 191 государство и Кыргызстан является одним из самых важных членов организации.

Он рассказал о своем участии в "круглом столе" "Значение воздушного транспорта для экономики Кыргызстана", который прошел ранее в Бишкеке. В частности, в ходе мероприятия обсуждался потенциал вклада гражданской авиации в развитие приоритетных отраслей экономики страны и важность поиска системных путей решения существующих проблем в отрасли, включая вывод Кыргызстана из запретного списка ЕС.