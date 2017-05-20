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К юбилею готовы! Вооруженные силы КР отметят 25-ю годовщину

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360181_k_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427149-ru.html

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Фото — Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызстана провел День открытых дверей

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В Бишкеке отметили День матери

20 мая 2017, 15:37       Комментарии

Сегодня, 20 мая, во всех соединениях, частях и учреждениях Генштаба проводится День открытых дверей, посвященный 25-й годовщине образования Вооруженных Сил КР.
Посетители могут ознакомиться с жизнью и бытом, условиями службы и досуга военнослужащих - подготовлена насыщенная программа, куда вошли ознакомление с историей формирования войсковых частей, показ образцов вооружения и военной техники, показательные выступления по выполнению элементов строевой подготовки и рукопашного боя, экскурсии по территории и др.
Дети могут пообщаться с молодыми солдатами, их командирами и руководителями, задать интересующие вопросы и в живую ознакомиться с образцами вооружения, автомобильной и броневой техники.
День открытых дверей открывает декаду мероприятий, проводимых Генеральным штабом по случаю юбилея - 25-й годовщины Вооруженных Сил КР, во время которой планируются отчетные встречи, торжественные собрания, праздничные концерты и торжества, а также театрализованное представление и выставка военной техники на площади "Ала-Тоо" 29-го мая.

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