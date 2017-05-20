Мнение москвича о Бишкеке: даже сгоревшая прокуратура выглядит интересно

20 мая 2017, 15:01 Комментарии

Видеоролики из разных стран, которые снимает Радик Айбашев, иногда набирают несколько сотен тысяч просмотров. Минувшей зимой он посетил Кыргызстан и поделился своими впечатлениями в Сети. Этого нам показалось мало - решили связаться с путешественником лично.

- В Кыргызстане вы успели посетить только два города: Бишкек и Каракол. Отчего такой выбор?

- Все очень просто. Бишкек - столица, а значит, обязательна для посещения. Иссык-Куль - известное высокогорное озеро. Разве я могу приехать в Кыргызстан и не побывать на Иссык-Куле?

- Я часто слышу от иностранцев, что их пугает окончание слова "-стан" и что Кыргызстан ассоциируется со странами, где идут боевые действия. У вас такого страха не возникало?

- Разумеется, нет! Мы все когда-то жили в одном государстве - СССР. Тем более, моя фамилия - Айбашев - распространена в Центральной Азии. Когда я изучал, где вообще живут Айбашевы, с удивлением обнаружил, что больше всего их в Кыргызстане. Вообще-то я татарин, родом из Башкирии, хотя и живу в Москве уже 40 лет. У нас есть семейная легенда о воине-кыргызе, которого русская царица наняла, чтобы установить контакт с башкирами. Может, существуют какие-то кровные связи...

- В своем видео вы много внимания уделяли национальным блюдам, заходили в бишкекские и каракольские кафе. Что вам понравилось больше всего?

- Конечно же, казы. У нас конина в дефиците, найти ее практически невозможно. А еще у вас есть чудный напиток, кажется, бозо - он отлично утоляет жажду. Кстати, кумыс в Кыргызстане совсем не такой, как в Башкирии. На рынках мне предлагали что-то типа разведенного кислого молока. Может, это вообще разные напитки, я так и не понял... Но один мужчина из Кыргызстана написал мне в комментариях, что настоящий кумыс можно найти только в сезон.

- А никто из торговцев не ругался, что вы только спрашиваете и ничего не покупаете?

- Нет, на ваших рынках все пристойно, подобных ситуаций не было. Кстати, у меня веская причина делать минимум покупок: поскольку я активный путешественник, даже лишние 100 граммов ощущаются как килограмм. Иными словами, я не покупаю просто потому, что тяжело носить. Беру только что-то, чтобы сразу поесть.

- Случались ли у вас конфликты с местными жителями?

- Нет, но недопонимание возникало. В Кыргызстане очень стеснительный и скромный народ, иногда людям проще ответить "не знаю", чем сказать что-то по существу. Кстати, удивило, что вы очень хорошо знаете русский язык. Как я понял, это благодаря советскому прошлому. Теперь всем соотечественникам рекомендую посетить Центральную Азию.

- Что вам понравилось здесь больше всего?

- Центр Бишкека: площадь, здания... Все очень солидно оформлено, и даже не восстановленное здание Генпрокуратуры воспринимается как туристическая достопримечательность. Еще очень понравилась молодежь. Люди у вас приветливые, отзывчивые.

- Какие вещи вы сочли удивительными?

- Кыргызстанцы - очень толерантный народ. Я приятно удивился, когда пограничник спросил меня: "Вы родом из Башкирии?". Я ответил утвердительно, и он сказал: "Башкиры - наши братья". Представляете? А ведь действительно, еще со времен каганата (Кыргызский каганат IX-X веков. - Ред.) у башкиров и кыргызов были общие предки. Например, мой друг-башкир понимает кыргызский язык, а вот казахский - нет.

И еще кое-что. Когда я собирался в Кыргызстан, друзья говорили: "Обязательно купи там чебака". Но, приехав на Иссык-Куль, с удивлением обнаружил, что эта рыба в озере давно не водится - всю выловили. Местные поговаривают, что под видом чебака могут продать обыкновенную селедку.

- Как вам вообще цены в нашей стране?

- Нормальные цены, ниже, чем в Казахстане. У вас удобные супермаркеты, можно расплачиваться карточкой.

- А что-то еще можно сделать для туристов, чтобы им здесь было комфортнее?

- По-моему, у вас все нормально. Я даже нашел в Бишкеке место, в котором давно хотел пожить, - капсульный отель. Туда и заселился. Кстати, там было много иностранцев.

- Приедете еще раз?

- Да! Очень хочу, только на этот раз в Ош. Мне рекомендовали побывать на юге Кыргызстана - говорят, там просто замечательно.