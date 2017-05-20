Вице-премьер-министры стран ЕАЭС обсудили «цифровую» повестку Союза

20 мая 2017, 14:56 Комментарии

Проекты, которые могут лечь в основу евразийской цифровой интеграции, обсудили вице-премьер-министры стран ЕАЭС на первом заседании рабочей группы по реализации цифровой повестки Союза до 2025 года.

Одним из них может стать Центр компетенций цифрового развития ЕАЭС при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Открывая дискуссию, председатель Коллегии ЕЭК, руководитель рабочей группы Тигран Саркисян подчеркнул, что экономическое будущее Союза сегодня зависит от "цифры".

"Нам необходимо создавать цифровые рынки и формировать собственные цифровые платформы, – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК. – По статистике, число потребителей услуг только электронных магазинов ежегодно растет на 30%. Все больше предприятий традиционных отраслей переходит на постиндустриальные информационные модели организации бизнеса и взаимодействия с клиентами, растет использование промышленных роботов и интеллектуальных систем управления производством. Перед нами встают новые вызовы. Если мы не будем на них реагировать, то рискуем отстать от лидеров мировой экономики".

Участникам заседания был предложен проект основных направлений реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. По словам Тиграна Саркисяна, драйверами развития должны стать проекты, в которых заинтересованы все страны Союза, способные успешно конкурировать на глобальных рынках. Приоритетными могут быть инициативы в сфере идентификации и прослеживаемости продукции, товаров или грузов; создания транзитных цифровых коридоров, развития индустрии хранения, обработки и анализа данных.

Первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский обратил внимание присутствующих на то, что расцвет глобальных торговых площадок ставит перед Союзом важный вопрос – по какому пути идти. Стоит ли интегрироваться в одну из глобальных платформ – американскую, европейскую или китайскую – или создавать свой продукт – площадку для стран ЕАЭС и партнеров, которые готовы работать с евразийским интеграционным объединением.

Для оценки потенциала проектов предложено привлечь экспертов из высокотехнологичных отраслей. В дальнейшем возможно создание при ЕЭК Центра компетенций цифрового развития Союза. По мнению вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, бизнес стран Союза будет готов к работе вместе с Коллегией, так как "у компаний большой интерес продвигать проекты в цифровой сфере, но им для этого нужен рынок, нужны прозрачные правила работы".

Участники встречи также высказались за необходимость развития телекоммуникационных проектов и формирования единого тарифного пространства, позволяющего потребителям использовать все преимущества новых технологий связи и мобильного интернета. Ведь активный переход к цифровым технологиям дает возможность по-новому взглянуть на вопросы идентификации личности и внедрять новые методы защиты и хранения персональных данных.

Подводя итоги встречи, Тигран Саркисян отметил, что можно дискутировать по поводу того, как страны ЕАЭС будут встраиваться в высокотехнологичные отрасли и развивать новые рынки, обеспечивая реализацию четырех свобод, но уже очевидно, что в основе новой экономики лежит "цифра".

"Нам необходим план "ГОЭЛРО-2, – уверен Саркисян. – Сто лет назад всем было ясно, что электрификация позволит осуществить индустриальный прорыв. Сегодня главным драйвером роста является дигитализация".