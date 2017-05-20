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Борец-вольник Муслим Евлаев завоевал золото Исламских игр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360178_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427145-ru.html

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20 мая 2017, 14:59       Комментарии

Борец из Кыргызстана Муслим Евлаев завоевал золотую медаль состязаний по вольной борьбе в рамках Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт соревнований, на пути к финалу Евлаев (до 74 кг) одолел борца из Мавритании Бокара М'Боджа, а затем в полуфинальном поединке оказался сильнее Болата Сакаева из Казахстана.
В финальной схватке он поборолся с с представителем Турции Сонером Демирташем и добился победы с итоговым счетом 3:1, тем самым завоевал золото игр.
Отметим, Евлаев также является серебряным призером чемпионата Азии, прошедший неделю назад в Индии.
Золото Евлаева является третьим в копилке сборной Кыргызстана. Ранее медали высшей пробы завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий и борец Каныбек Жолчубеков.
На сегодняшний день общее количество наград у сборной Кыргызстана 13, из которых три золота, а также три серебра и 7 бронзовых медалей. Серебро у борцов Руслана Царева, Узура Джузупбекова и Жаната Кыйлыбаева, а бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика), Кайрат Туголбаев (греко-римская борьба) и женская сборная по волейболу.

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