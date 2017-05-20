Тело восьмиклассника нашли в реке Нарын — его искали три дня

20 мая 2017, 14:42 Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области нашли тело пропавшего 14-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе МЧС.

17 мая подросток ушел из дома в школу и не вернулся. В тот же день на берегу реки Нарын обнаружили его рюкзак и джемпер.

Тело нашли на глубине шести метров 20 мая примерно в 10.40. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Поисковые работы вели три водолаза и местные жители.

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