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Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений между странамиПрезиденты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений между странами

Тело восьмиклассника нашли в реке Нарын — его искали три дня

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427144-ru.html

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Торага ЖК обсудил с президентом Совета ИКАО вопросы по выводу авиакомпаний КР из "чёрного списка"

20 мая 2017, 14:42       Комментарии

БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. В городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области нашли тело пропавшего 14-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе МЧС.
17 мая подросток ушел из дома в школу и не вернулся. В тот же день на берегу реки Нарын обнаружили его рюкзак и джемпер.
Тело нашли на глубине шести метров 20 мая примерно в 10.40. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Поисковые работы вели три водолаза и местные жители.
Как вести себя в воде, чтобы не утонуть, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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