Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Тело восьмиклассника нашли в реке Нарын — его искали три дняТело восьмиклассника нашли в реке Нарын — его искали три дняРоухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в ИранеРоухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в Иране

Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений между странами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427143-ru.html

Похожие новости

Роухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в Иране

Президент А.Атамбаев поручил увеличить список школ, подлежащих капремонту

Юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента президента США

Министры идут на поклон к президенту Бердымухамедову в День Конституции

Фото — Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызстана провел День открытых дверей

20 мая 2017, 14:35       Комментарии

Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.
Президент Алмазбек Атамбаев в поздравительной телеграмме выразил надежду на дальнейшую активизацию политических контактов, экономического и культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами и пожелал Румену Радеву благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному болгарскому народу — мира и процветания.
В послании президента Болгарии отмечено, что подписанный 20 мая 1992 года в городе Москве Протокол заложил начало межгосударственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, равноправии и соблюдении принципов гуманизма и демократии.
"Я с удовлетворением отмечаю, что за прошедшие четверть века это сотрудничество было сохранено и нашло свое конкретное и значимое проявление в осуществленных до настоящего момента визитов и встреч между представителями двух стран. Наша недавняя встреча в Мюнхене является доказательством того, что Республика Болгария и Кыргызская Республика воспринимают друг друга как традиционно хорошие партнеры, которые имеют схожие интересы по поддержанию мира и стабильности в своих регионах — Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.
В этом контексте я хотел бы еще раз засвидетельствовать уважение болгарской стороны к усилиям, которые руководимое Вами государство направляет на борьбу с транснациональными угрозами безопасности и на установление конструктивного межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии. Позвольте мне подтвердить неизменную болгарскую поддержку, как в двустороннем плане, так и в рамках Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии в целях дальнейшего укрепления демократического пути развития Вашей страны.
Двадцать восемь лет назад Республика Болгария тоже выбрала нелегкий путь демократических преобразований и поэтому Вы можете быть уверенным, что у Вас в ее лице есть надежный партнер, готовый поделиться своим опытом и знаниями", — отмечено в послании.
Президент Румен Радев пожелал Алмазбеку Атамбаеву успехов в его деятельности и процветания народу Кыргызской Республики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум