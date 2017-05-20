Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений между странами

20 мая 2017, 14:35 Комментарии

Президенты Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Президент Алмазбек Атамбаев в поздравительной телеграмме выразил надежду на дальнейшую активизацию политических контактов, экономического и культурно-образовательного сотрудничества между двумя странами и пожелал Румену Радеву благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному болгарскому народу — мира и процветания.

В послании президента Болгарии отмечено, что подписанный 20 мая 1992 года в городе Москве Протокол заложил начало межгосударственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, равноправии и соблюдении принципов гуманизма и демократии.

"Я с удовлетворением отмечаю, что за прошедшие четверть века это сотрудничество было сохранено и нашло свое конкретное и значимое проявление в осуществленных до настоящего момента визитов и встреч между представителями двух стран. Наша недавняя встреча в Мюнхене является доказательством того, что Республика Болгария и Кыргызская Республика воспринимают друг друга как традиционно хорошие партнеры, которые имеют схожие интересы по поддержанию мира и стабильности в своих регионах — Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.

В этом контексте я хотел бы еще раз засвидетельствовать уважение болгарской стороны к усилиям, которые руководимое Вами государство направляет на борьбу с транснациональными угрозами безопасности и на установление конструктивного межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии. Позвольте мне подтвердить неизменную болгарскую поддержку, как в двустороннем плане, так и в рамках Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии в целях дальнейшего укрепления демократического пути развития Вашей страны.

Двадцать восемь лет назад Республика Болгария тоже выбрала нелегкий путь демократических преобразований и поэтому Вы можете быть уверенным, что у Вас в ее лице есть надежный партнер, готовый поделиться своим опытом и знаниями", — отмечено в послании.

Президент Румен Радев пожелал Алмазбеку Атамбаеву успехов в его деятельности и процветания народу Кыргызской Республики.