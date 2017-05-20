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Более 140 человек погибли в результате нападения на авиабазу в Ливии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360175_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427142-ru.html

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20 мая 2017, 14:14       Комментарии

В результате атаки на авиабазу у города Брак Аль-Шати на юге Ливии погиб 141 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ливийской национальной армии Ахмеда аль-Миcмари.
Он заявил, что из 141 погибшего 103 оказались военнослужащими. Аль-Миcмари отметил, что среди жертв есть и мирные жители, которые работали на базе или находились неподалеку от нее.
Авиабаза была атакована в четверг, 18 мая, отрядом выходцев из города Мисурата, известным как "Третья Сила". Аль-Миcмари указал, что ранее авиабаза контролировалась этой группировкой, номинально являющейся союзником правительства национального соглашения в Триполи, которое поддерживает ООН.
После гражданской войны с иностранным вмешательством, в ходе которой в 2011 году был свергнут и убит основатель Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, в стране фактически отсутствует единая власть, между различными силами продолжаются столкновения. Часть территории захватили радикальные исламисты, до недавнего времени родной город Каддафи Сирт контролировала террористическая группировка "Исламское государство".
До февраля 2016 года в Ливии действовали два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом - в Тобруке, а исламистское - в Триполи. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства. Его состав был объявлен 15 февраля 2016 года.

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