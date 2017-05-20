"Последний звонок": в школах Бишкека будут дежурить 500 милиционеров

20 мая 2017, 13:49 Комментарии

В столичной милиции прошел инструктаж по обеспечению общественного порядка в день "Последнего звонка". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Заместитель начальника ГУВД г. Бишкек Асхат Султаналиев, провел инструктаж и строевой-смотр, среди участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, по обеспечению общественного порядка и безопасности, во всех школах столицы во время проведения праздничного мероприятия "Последний звонок".

На обеспечение общественного порядка и безопасности в столице, 25 мая, в 96 школах будут задействованы около 500 сотрудников милиции, из числа участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульной милиции и других служб.

ГУВД г. Бишкек просит родителей провести беседу с детьми о правилах поведения, о недопустимости драк, и принять меры по безопасности, во избежание неприятностей детей.

Правоохранители напоминают что, несовершеннолетние не могут находится в общественных местах, после 22.00, без сопровождения родителей/взрослых или законных представителей.