Сегодня в Оше стартует чемпионат Азии по ММА

20 мая 2017, 14:02 Комментарии

Сегодня, 20 мая, в городе Ош стартует чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) по версии Всемирной ассоциации (WMMAA).

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, бои пройдут на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева.

За чемпионские титулы будут бороться команды из семи стран, такие как Китай, Южная Корея, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.

Медали будут разыгрываться в восьми весовых категориях среди мужчин, а также женщины проведут бои в двух весовых категориях.

По данным мандатной комиссии чемпионата Азии, за чемпионские пояса будут биться 53 спортсмена. Участники уже прошли взвешивание.

Сегодня пройдут предварительные и полуфинальные бои. Начало в 17.00 часов. Финалы намечены на завтра, 21 мая.