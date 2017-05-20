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Сегодня в Оше стартует чемпионат Азии по ММА

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360172_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427138-ru.html

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Сегодня: умники и умницы, предвыборные маневры, реновация по-бишкекски

20 мая 2017, 14:02       Комментарии

Сегодня, 20 мая, в городе Ош стартует чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) по версии Всемирной ассоциации (WMMAA).
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, бои пройдут на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева.
За чемпионские титулы будут бороться команды из семи стран, такие как Китай, Южная Корея, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.
Медали будут разыгрываться в восьми весовых категориях среди мужчин, а также женщины проведут бои в двух весовых категориях.
По данным мандатной комиссии чемпионата Азии, за чемпионские пояса будут биться 53 спортсмена. Участники уже прошли взвешивание.
Сегодня пройдут предварительные и полуфинальные бои. Начало в 17.00 часов. Финалы намечены на завтра, 21 мая.

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