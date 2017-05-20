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Фото — 240 призывников Государственной службы исполнения наказаний приняли присягуФото — 240 призывников Государственной службы исполнения наказаний приняли присягуВ Бишкеке общественный порядок в день «последнего звонка» будут обеспечивать порядка 500 милиционеровВ Бишкеке общественный порядок в день «последнего звонка» будут обеспечивать порядка 500 милиционеров

В школах Бишкека в день последнего звонка порядок будут обеспечивать 500 милиционеров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-shkolak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427137-ru.html

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20 мая 2017, 13:34       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. В школах Бишкека в день последнего звонка общественный порядок будут обеспечивать 500 милиционеров, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, накануне заместитель начальника ГУВД г.Бишкек Асхат Султаналиев, провел инструктаж и строевой-смотр, среди участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, по обеспечению общественного порядка и безопасности, во всех школах столицы во время проведения праздничного мероприятия "Последний звонок".
На обеспечение общественного порядка и безопасности в столице, 25 мая 2017 года, в 96 школах будут задействованы около 500 сотрудников милиции, из числа участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульной милиции и других служб.
ГУВД г.Бишкек просят родителей провести беседу с детьми о правилах поведений, о недопустимости драк, и принять меры по безопасности, во избежание неприятностей детей.
В правоохранительных органах напомнили, что несовершеннолетние не могут находиться в общественных местах, после 22:00, без сопровождения родителей/взрослых или законных представителей.

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