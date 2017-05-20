В школах Бишкека в день последнего звонка порядок будут обеспечивать 500 милиционеров

20 мая 2017, 13:34 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. В школах Бишкека в день последнего звонка общественный порядок будут обеспечивать 500 милиционеров, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, накануне заместитель начальника ГУВД г.Бишкек Асхат Султаналиев, провел инструктаж и строевой-смотр, среди участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, по обеспечению общественного порядка и безопасности, во всех школах столицы во время проведения праздничного мероприятия "Последний звонок".

На обеспечение общественного порядка и безопасности в столице, 25 мая 2017 года, в 96 школах будут задействованы около 500 сотрудников милиции, из числа участковых инспекторов милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, патрульной милиции и других служб.

ГУВД г.Бишкек просят родителей провести беседу с детьми о правилах поведений, о недопустимости драк, и принять меры по безопасности, во избежание неприятностей детей.

В правоохранительных органах напомнили, что несовершеннолетние не могут находиться в общественных местах, после 22:00, без сопровождения родителей/взрослых или законных представителей.