День открытых дверей в Генштабе ВС КР

20 мая 2017, 13:53 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Кабар/. Во всех соединениях, частях и учреждениях Генерального штаба Вооруженных Сил КР проводится День открытых дверей, посвященный 25-й годовщине образования Вооруженных Сил КР. Об этом сообщает пресс-службе Генштаба ВС КР.

В этот день двери войсковых учреждений открыты для всех желающих ознакомиться с жизнью и бытом, условиями службы и досуга военнослужащих - подготовлена насыщенная программа, куда вошли ознакомление с историей формирования войсковых частей, показ образцов вооружения и военной техники, показательные выступления по выполнению элементов строевой подготовки и рукопашного боя, экскурсии по территории и др.

Сегодня посетители могут пообщаться с молодыми солдатами, их командирами и руководителями, задать интересующие вопросы и вживую ознакомиться с образцами вооружения, автомобильной и броневой техники.

День открытых дверей открывает декаду мероприятий, проводимых Генеральным штабом КР по случаю юбилея - 25-й годовщины Вооруженных Сил КР, во время которой планируются отчетные встречи, торжественные собрания, праздничные концерты и торжества, а также театрализованное представление и выставка военной техники на площади "Ала-Тоо" 29-го мая 2017 года.